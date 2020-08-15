Лукашенко поглумился над предложением помощи от стран ЕС

Протесты в Беларуси - Лукашенко посмеялся над рукой помощи от ЕС / Reuters

В ответ на предложение президентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши выступить посредниками для урегулирования кризиса в Беларуси – белорусский лидер Александр Лукашенко ответил насмешливым отказом.

"…не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

На совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси президент заверил, что в его стране "есть нормальное правительство, созданное по Конституции". Поэтому, уверен он, Беларуси "не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники".

Он подчеркнул, что "никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда".

"Неужели историю не изучали?" – риторически поинтересовался Лукашенко.

Ранее США "поставили диагноз" выборам в Беларуси. Избирательная гонка в Беларуси не была свободной, отметил госсекретарь Штатов.

Читайте также"Можем потерять Беларусь": в ЦИК оценили возможность повторных выборовЕвросоюз также не признал результаты выборов и анонсировал введение санкций. Об этом накануне сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Напомним, Киев не одобрит результаты белорусских выборов, выяснили журналисты.

"Наш источник в ОП сообщил, что Украина не будет признавать выборы в Беларуси", – отмечается в сообщении.