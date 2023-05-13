Публицист оценил версию с двойником Путина на параде в Москве на 9 мая

Весьма сомнительна теория о том, что русский диктатор Владимир Путин делегировал право проводить парад в Москве на 9 мая кому-то из своих двойников. Об этом в интервью Главреду рассказал Александр Сотник − редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист.
"Я не верю в историю о двойниках-тройниках, это очень старая тема. Скорее всего, это был Путин. Для братвы, которая знает Путина, его появление было очень важным, как и для него самого. Это было необходимо для пролонгации его власти. Точно так же недавно Путин шмыгнул в Мариуполь под покровом ночи, чтобы тоже показать братве, что ничего не боится", − сказал он.
Как говорит Сотник, участие русского диктатора Путина на параде – чисто символическое и предназначено для населения страны-агрессора России.
"Все это рассчитано на внутреннее потребление. Понятно, что вне пещеры это ни на кого не действует. Все понимают − ну выполз таракан, пошевелил усами, вновь юркнул в свою щель и продолжил делать свои черные дела", − сказал он.
Смотрите интервью Александра Сотника Главреду:
Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.
Буданов уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.
До того сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина - как говорят эксперты, это говорит о том, что в стране-агрессоре России обдумывают вариант сословной, династической смены элит.
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