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Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – Грозев

28 марта 2022, 02:46

Есть пять человек, которые могут остановить запуск ядерной ракеты, даже если российский диктатор отдаст такой приказ.

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Владимир Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев – Грозев / Reuters

Путин может прибегнуть к ядерному удару в случае полного провала взятия Киева.

Тем, что российский диктатор может пойти на такой шаг, он сам хвастался среди своего близкого окружения еще до начала войны против Украины. Об этом рассказал журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы общались очень много с людьми изнутри российских спецслужб. Те же самые люди, которые еще до начала войны в декабре-январе предупреждали, что это возможно, что Путин сам этого хочет, что он даже хвастался в своем близком окружении, что он готов на это пойти, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала, например, взятия Киева может отдать такое распоряжение", – говорит Грозєв.

Однако запуск ядерного оружия – это не условная красная кнопка, которую может нажать сам Путин, объясняет журналист-расследователь. До того, как ракета реально вылетит, какие-то действия по цепочке должны выполнить ряд людей. И именно запустить эту цепочку своим приказом может Путин.

"Он (Путин – ред.) не может запустить это сам. Есть пять человек, которые должны запустить это по цепочке до того, как ракета с ядерным боезапасом вылетит. И вот наши источники убеждены, что найдется хоть несколько человек из этой цепочки, которые не выполнят этот приказ", – отметил Грозев.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявляли, что Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа: поджог радиоактивных лесов и обстрел ядерного хранилища. И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.

Ранее в РФ заявили, что есть четыре случая, при которых Москва может применить ядерное оружие. Такие обстоятельства перечислил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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