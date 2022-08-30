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Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

30 августа 2022, 12:03

Российский диктатор "слишком много нервничал" во время совещаний с представителями руководства военного блока.

Владимир Путин
Путину понадобилась помощь медиков / Скриншот

Российскому диктатору Владимиру Путину понадобилась помощь медиков. При чём причиной этого стали его нервы. Об этом сообщает телеграм-канал Generall SVR.

Сообщается, что Путин провел четыре оперативных совещания в режиме видеосвязи. Общался он с представителями руководства военного блока. Во время этих совещаний диктатор был очень злой и разъярен.

"Обстановка во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время. Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал "слишком много нервничать", и это отрицательно влияет и на его близких, и на окружение", - говорится в сообщении.

Можно предположить, что такую злость у него вызывают успехи ВСУ на поле боя.

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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