Путин залил комнату кровью: ночью к нему примчались медики - СМИ

Путину ночью стало плохо, ему вызывали скорую / Кремль

Президент России Владимир Путин минувшей ночью истекал кровью. Ему пришлось вызывать скорую. Об этом сообщает телеграм-канал GeneralSVR.

В какой-то момент у Путина из носа полилась кровь и остановить он не мог ее несколько минут. Президент РФ запаниковал и позвал на помощь.

"Президент России Владимир Путин не на шутку перепугал близких, охрану и прислугу. Ночью у Путина было кровотечение из носа, которое не могли остановить несколько минут. С окровавленной физиономией и одеждой Путин вызвал охрану и медиков, которые дежурят в резиденции, но перед этим он успел запачкать кровью постель и пол в спальне, а также полотенца и предметы в ванной комнате", - говорится в сообщении.

Как говорят СМИ, именно этот телеграм-канал ранее часто писал о вещах, которых впоследствии подтверждались. Одним из таких сообщений было то, что на международный форум в Санкт-Петербурге пригласят "Талибан".

Читайте такжеПутин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Другие новости: