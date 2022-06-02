Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

Путин лечится от рака / Фото kremlin.ru

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин прошел курс лечения от запущенной формы рака. В марте на главу Кремля было совершено покушение, сообщает Newsweek.

Как сообщают источники издания в американской разведке, за все время правления Путина в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы.

"Все чувствуют, что конец близок", - полагает один из источников в разведке.

В то же время три источника в разведке - представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) - предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья Путина.

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"Один из лучших источников нашей развединформации - контакты президента РФ с третьими лицами - в значительной степени иссяк в результате войны в Украине. У Путина было мало встреч с иностранными лидерами. Это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах", - констатировал сотрудник DIA.

Изоляция Путина, таким образом, повысила уровень спекуляций.

"Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили - или не усвоили - этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", - предостерег отставной командир ВВС США.

"Путин по-прежнему опасен, и если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы", - сказал чиновник из офиса Директора национальной разведки.

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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