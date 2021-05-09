Путин неожиданно обсудил с Лукашенко стремление Украины в НАТО

Путин обсудил с Лукашенко Украину / Reuters

Президент России Владимир Путин вновь провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Как сообщается, на этот раз в беседе затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении Интерфакс.

Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не поможет ей закончить войну на Донбассе.

Песков также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что присоединение к НАТО является для страны единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

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"С нашей точки зрения, это еще больше ухудшит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", - сказал Песков, имея в виду жителей оккупированных Россией регионов Донецкой и Луганской областей.

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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред: