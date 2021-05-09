Путин неожиданно обсудил с Лукашенко стремление Украины в НАТО

Путин снова провел переговоры с Лукашенко и обсудил Украину.
Президент России Владимир Путин вновь провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Как сообщается, на этот раз в беседе затронули планы Украины по интеграции в НАТО.
"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении Интерфакс.
Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не поможет ей закончить войну на Донбассе.
Песков также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что присоединение к НАТО является для страны единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.
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"С нашей точки зрения, это еще больше ухудшит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", - сказал Песков, имея в виду жителей оккупированных Россией регионов Донецкой и Луганской областей.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.