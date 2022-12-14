Путин непредсказуем, но Запад может обеспечить ВСУ всем, что нужно Украине – посол США в НАТО

Россия остается одной из главных угроз для Североатлантического альянса – Путин действует иррационально, сказала посол Штатов в НАТО Джулиана Смит.

Путин не всегда согласовывает свои цели с возможностями - Смит / Коллаж скриншот YouTube, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В НАТО в долгосрочной перспективе планируют работать над сдерживанием Китая, однако РФ остается одной из главных угроз для коллективного блока безопасности Запада. Глава Кремля Владимир Путин непредсказуем – он действует иррационально и не располагает объективным пониманием своих возможностей. Помощь Украине стала более организованной, поэтому есть все шансы обеспечить ВСУ всем необходимым. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Альянсе Джулианна Смит.

Как сообщает Голос Америки, она рассказала о том, что в НАТО по-прежнему рассматривают Россию как одну из главных угроз Альянсу. Путин действует вопреки логике и не оценивает объективно свои возможности, что показала война против Украины.

"Россия не смогла достичь своих целей после начала войны, российский диктатор Владимир Путин не всегда согласовывает свои стратегические цели и намерения с возможностями", - объяснила Смит.

По ее словам, Путин безрассуден и непредсказуем, поэтому США и НАТО нужно внимательно следить за изменениями в РФ в ближайшие годы, даже несмотря на рост угрозы в Тихом и Индийском океанах.

Джулиана Смит подчеркнула, что военная помощь Украине стала более слаженной и организованной, поэтому у Запада есть все шансы обеспечить украинскую армию всем необходимым для защиты своего государства.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее отметил, что директор агрессора РФ Владимир Путин уже проиграл войну с Украиной по всем направлениям. Но будет еще много боев.

Согласно его прогнозу, в зимний период у ВСУ и оккупационных войск РФ появятся возможности для реализации наступательных операций.

В Институте изучения войны считают, что Соединенные Штаты корректируют свои оценки возможностей ВСУ проводить наступление зимой. В Вашингтоне положительно оценивают готовность украинских войск к ведению эффективных боевых действий.

В Forbes опубликовали материал, в котором говорится о том, что армия Украины может пойти в наступление в Запорожской области.

Целью украинских войск может стать освобождение большей части оккупированного юга и оттеснение россиян к участку суши, который соединяет материк с оккупированным в 2014 году Крымом.

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