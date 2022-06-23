Путин обмочился посреди ночи: предсказания Арестовича начинают сбываться

Путин вновь столкнулся с энурезом, ему не помог даже шаманский ритуал.
У Владимира Путина очередные проблемы со здоровьем - к нему вернулся энурез. Этой ночью он не сдержался и обмочился. Об этом сообщает GeneralSVR.
Сообщается, что Путин даже просил шаманов провести ритуал для улучшения здоровья и удачи.
"Вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния", - пишет канал.
Издание сообщает, что прислуга и охрана посмеиваются над Путиным, теряя страх и уважение к нему. В свою очередь врачи утверждают, что он просто "перенервничал".
Как говорят СМИ, именно этот телеграм-канал ранее часто писал о вещах, которых впоследствии подтверждались. Одним из таких сообщений было то, что на международный форум в Санкт-Петербурге пригласят "Талибан".
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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что конец Путина будет "страшным". Он спрогнозировал, что Путин будет лежать в луже мочи и ему не дадут оказать помощь.
Недавно посреди ночи у Путину приходили медики. У него началось кровотечение из носа, которое он сам не мог остановить.
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