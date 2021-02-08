УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters

8 февраля 2021, 21:05
Прослушать новость
Остановить

Один из источников Reuters сказал, что Путин готов потратить из госбюджета 500 млрд рублей ($6,74 млрд), второй — 0,5% ВВП.

Путин
Путин намерен платить для повышения своего рейтинга / Reuters

Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее $6,7 миллиарда для сглаживания перед осенними выборами недовольства падением уровня жизни, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве РФ.

Агентство отмечает, что протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального подорвали курс рубля.

Один из источников Reuters сказал, что Путин готов потратить из госбюджета 500 млрд рублей ($6,74 млрд), второй — 0,5% ВВП, то есть, по расчетам агентства, 580 млрд рублей ($7,81 млрд).

Источники не раскрывают подробностей о том, на что именно могут пойти деньги. В прошлом такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми или многодетные семьи.

Читайте такжеВ Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального

По данным агентства, в то время как средняя заработная плата в РФ выросла до эквивалента примерно $660 в конце 2020 года, реальные доходы, скорректированные с учетом инфляции, упали в прошлом году на 3,5%, а безработица впервые с 2011 года приблизилась к 6%.

Российская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, в 2020 году пережила самый резкий спад за 11 лет. В прошлом месяце инфляция достигла 5,2%, что выше целевого показателя центрального банка в 4%, и продолжает ускоряться, пишет Reuters.

Приговор Навальному:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по уголовному делу компании Yves Rocher в 2014 году, было заменено тремя с половиной годами колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении на год меньше, поскольку ему учли срок домашнего ареста.
  • К слову, этот приговор привел к первому реальному тюремному сроку в биографии Навального.

новости России Навальный новости Владимир Путин Навальный отравление
Сейчас вы просматриваете новость «Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосилсяИзвестный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице ПутинаВ Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - BloombergСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналистБайден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Скандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес РоссииСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России
Следующий материал

Последние новости

21:35
В КГГА призвали завтра оставить школьников дома - в чем причина
21:14
"Снег сойдет вместе с асфальтом": украинцев предупредили о последствиях снегопада Видео
21:06
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:05
Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters Видео
21:04
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
Реклама
20:56
Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально
20:38
Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений
20:32
Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму Видео
20:30
Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы
20:24
Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание Видео
20:20
В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального Видео
20:08
Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд Видео
19:56
Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит
19:48
У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС
19:42
Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине Видео
19:22
Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании
19:12
В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации Видео
19:03
Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье Видео
18:45
Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину Видео
18:33
Беременная Эмили Ратаковски голышом снялась для провокационного фото
Реклама
18:29
Били так, что стул сломался: на Черкасчине копы зверски отколошматили подозреваемого
18:25
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
18:08
Звезда сериала Солдаты лишился прав за пьяное вождение
17:57
Европейские страны выдворили группу российских дипломатов
17:53
Снежный "армагеддон" обрушился на Киев и спровоцировал километровые пробки Видео
17:10
Попавшая в Миротворец Оксана Марченко пожаловалась на матерщину от хейтеров Видео
17:10
Как варить манку без комочков — самый легкий рецепт Видео
16:58
"Отвечаем выстрелом на выстрел": у Кравчука заговорили о срыве перемирия на Донбассе Видео
16:53
Отец Меган Маркл раскрыл нелепую ложь дочки принцу Гарри
16:52
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
16:48
В Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер
16:28
"Животные не должны страдать": в Сети разругали супермаркет, который заманивал клиентов львенком Видео
16:20
"Секта" Путина катастрофически уменьшилась из-за фильма о дворце в Геленджике Видео
16:06
В Сети нашли новое фото Пугачевой без парика
16:05
В Киеве резко изменится погода: синоптик предупредил, к чему готовиться Видео
15:32
Курс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций от компании Маска Видео
15:24
Из-за аварии у Киево-Печерской лавры более 80 домов остались без тепла и горячей воды
15:17
Украину заваливает снегом: где закрывают аэропорты и ограничивают движение Видео
15:17
Зеленский назвал три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 Видео
15:10
Компания украинца получила контракт NASA на 93,3 млн долларов
Реклама
15:06
Зеленский одобрил допуск иностранных войск на территорию Украины Видео
14:58
Эмма Уотсон выходит замуж - она засветила обручальное кольцо
14:14
В УПЦ МП ответили, ждут ли удара от власти вслед за ZIK и 112 Украина Видео
14:14
В США пообещали Украине поддержку Байдена и предупредили о дезинформации РФ Видео
14:10
Украина готовится к новому формату карантина: Шмыгаль раскрыл детали Видео
14:00
Почему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответ Видео
13:59
Twitter "признал" Крым российским: появилась реакция Украины
13:44
Когда ждать трескучих морозов: украинцев предупредили о снежном циклоне Видео
13:42
В Латвии запретили российский телеканал из-за лютой ненависти к Украине Видео
13:38
Тина Кароль ответила Поляковой на публичное оскорбление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять