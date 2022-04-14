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Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУР

14 апреля 2022, 00:24

Мобилизованный военнослужащий армии агрессора рассказал о том, какие указания получили российские военные.

войска России, армия рф
Войска России / Reuters

Россия планирует уничтожение украинских городов. Об этом свидетельствуют материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов, которые перехватил ГУР Минобороны Украины.

"В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине", - говорится в сообщении.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая них… не сделаем, то все с землей равнять".

"Есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засели так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", - говорит оккупант.

"Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина", - говорится в сообщении ГУР.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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война в Украине ГУР внешняя разведка война России и Украины
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