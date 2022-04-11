Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" – экс-депутат Госдумы

Владислав Сурков / facebook.com/Владислав Сурков

В России силовики задержали бывшего советника президента Владимира Путина Владислава Суркова.

Как рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook, задержанного поместили под домашний арест.

По его информации задержание Суркова связано с расследованием нецелевого использования средств, выделяемых на поддержание сепаратистских движений в Украине.

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова. Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - уточнил экс-депутат Госдумы.

Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что "мечту могут выдавать за реальность".

Он также добавил, что Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: "И он близок к российским "ветеранам Донбасса".

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Напомним, ранее в Сеть слили новый разговор между людьми с голосами, похожими на Виктора Медведчука и Владислава Суркова за 2014 год.

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