Путин в истерике обвинил Запад в "растаскивании России" и цинично объяснил нападение на Украину

В стране-оккупанте РФ уже понимают, что Москва подходит к критической черте, однако директор Кремля Владимир Путин считает ее, дескать, "не такой уж опасной".

Путин согласился с тем, что Россия подходит к критической черте / Скриншот YouTube

Глава агрессора России Владимир Путин обвинил Запад в том, что он напал на Украину. Дескать, цивилизованный мир ведет политику, направленную на "растаскивание исторической России". Очевидно, Москва подходит к критической черте, однако Путин предпочитает этого не видеть.

Как сообщает РБК, кремлевский руководитель сказал, что, мол, "политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России" является причиной нападения на Украину.

"Разделяй и властвуй. Вот они (оппоненты ) всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - сказал Путин.

У диктатора спросили, не подходит ли оккупант Россия к опасной – в ответ он сказал, что якобы не считает ее "такой уж опасной" и выдал тираду пропаганды о, дескать, "защите интересов россиян".

Планы Путина по захвату Украины

Недавно в своем выступлении руководитель оккупанта России Путин пожаловался на "НАТО в Украине" и заявил, что Москва будет наращивать свой военный потенциал.

По его словам, 150 из 300 тысяч новых оккупантов уже готовятся воевать против Украины.

По данный Financial Times, глава РФ Владимир Путин в разговоре с сотрудниками своих спецслужб сказал, что обстановка на войне против Украины – "чрезвычайно сложная".

Путин собирался готовить Россию к долгой войне и по-прежнему будет пытаться оккупировать Украину.

Российский журналист Игорь Яковенко считает, что Путин наверняка не отдаст приказ о выводе оккупационных войск России с территории Украины. По его мнению, если освобождение ВСУ Херсона не стало ударом для российского общества, то деоккупация Крыма будет иметь для режима уже совсем другое значение.

Смотрите видео ТСН - будет ли спецтрибунал для Путина в Гааге за преступления России в Украине

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