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Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл план

21 октября 2022, 20:09

Желтый уровень угрозы значит, что будут досматривать, будут блокпосты в РФ, сказал Фейгин.

Фейгин, Путин
Фейгин, Путин / УНИАН, скриншот

В интервью Главреду российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин рассказал, что может означать режим среднего реагирования в Крыму и приграничных областях, которое ввел президент РФ Владимир Путин.

По его словам, режим среднего реагирования можно приравнять к военной положению.

"По сути этот желтый уровень угрозы - это то же самое военное положение. Просто оно дает больше полномочий. Он же прямо сказал главам регионов создавать штабы и так далее. Вот посчитают они, что нужно ввести комендантский час и введут. Потому на самом деле это - способ сделать не страшным страшное", - сказал Фейгин.

Он также отметил, что желтый уровень угрозы значит, что будут досматривать, будут блокпосты, лишние вызовы, попытка работать с населением по части потенциальной мобилизации в этих областях.

"Будет все то же самое. Но там, где идут боевые действия и рвутся снаряды, все будет по-другому и жестче. А в этих регионах будет более мягкая версия", - отметил он.

Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. Его "ввели" с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что решение Владимира Путина является ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Он считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

В МИД Украины заявили, что Россия объявила "военное положение" на оккупированных украинских территориях, чтобы подавить там сопротивление украинцев. В ведомстве отметили, что страна-агрессор РФ запустила новый этап террора на временно захваченных территориях Украины.

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