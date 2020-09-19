"Путин, выпей Новичок": Хабаровск накрыла новая волна протестов

Новые протесты в Хабаровске / @teamnavalnykhv

В субботу, 19 августа, в российском Хабаровске снова прошли массовые акции протеста. Люди вышли на улицы в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Участники акции потребовали открытого суда над чиновником и выразили недоверие власти, сообщает Штаб Алексея Навального в Twitter.

Протестующие скандировали: "20 лет доверия нет", "Путина в отставку", "Хабаровск, выходи", "Путин - старичок, выпей Новичок".

В сообщении отмечается, что городские власти решили помешать проведению митинга. Они устроили на площади концерт классической музыки к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, хотя композитор и родился в декабре.

/ @teamnavalnykhv

"Не знаем, кому пришла в голову идея сорвать митинг музыкой Бетховена, но гениальность этого человека не знает границ", - иронизируют в Штабе Навального.

По независимым оценкам, в акциях протеста в Хабаровске приняли участие до 2 тысяч человек.

Состоявшаяся акция в поддержку Фургала была уже 71-й по счету.

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Напомним, ранее одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев высказал крайне оригинальный взгляд на причину массовых протестов в Хабаровском крае.

По его мнению, ситуацию в регионе раскачивают украинцы, которые добиваются отделения региона от РФ.