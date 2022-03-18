Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в Кремле

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин давно не показывался в Кремле. После начала войны против Украины он перебрался в специальный защищенный бункер.

Как рассказал Фактам директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский со ссылкой на инсайдеров, имеются большие сомнения, что Путин полетит на переговоры в Турцию.

"Глава Кремля ограничил все контакты и боится, что его убьют, поскольку осознает — очень много поставил на эту войну, которую проиграет. Путин очень, очень сильно боится. Теперь все разговоры с ним происходят только онлайн. Он к себе никого не допускает", — говорит эксперт.

Он пояснил, что из-за мощных санкций ситуация в РФ ухудшается и приводит к неадекватному поведению руководства, в том числе Путина.

"Путин всех боится. То, что он всех сажает на большом расстоянии от себя — это не из-за коронавируса, просто боится любого покушения, поэтому к нему никто не должен приближаться ближе чем на 10 метров. Некоторые охранники периодически исчезают: вчера был, сегодня нет. Только заподозрил Путин кого-то, и этот человек… исчезает. Там не заморачиваются", - добавил Несходовский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

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