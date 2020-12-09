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Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России

9 декабря 2020, 16:11

В законе прописан механизм лишения гарантий неприкосновенности, однако реализовать его достаточно сложно.

Путин
В Кремле утверждают, что закон о пожизненных гарантиях Путину и другим президентам - мировая практика / Reuters

Государственная Дума РФ приняла закон, в котором прописаны гарантии неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. Лицо, занимавшее пост главы государства, нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности. Лишить таких гарантий может Совет Федерации по сложной процедуре, предполагающей обвинение в государственной измене, подтвержденной Верховным и Конституционным судом.

В законодательной базе сайта нижней палаты российского парламента отмечено, что законопроект об изменениях в статью 3 Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" был принят в среду, 9 декабря. Инициаторами документа, принятого в соответствии с поправками в Конституцию РФ, стали депутат Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.

Что предполагает закон

Согласно принятым изменениям, на территории России запрещено привлекать к административной или уголовной ответственности лицо, занимавшее пост президента страны. Также бывшего главу государства нельзя задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу или личному досмотру. Такие правила распространяются и на семью бывшего президента.

Данное правило будет действовать на все имущество экс-главы государства, его документы, средства связи и переписку.Читайте также"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина

Лишение гарантий

Формально лишить гарантий бывшего президента России можно, но процедура прописана сложным образом. Такое решение должен принять Совет федерации РФ в том случае, если Госдума обвинила экс-главу государства в госизмене или тяжком преступлении в том случае, если оно подтверждено Верховным и Конституционным судами.

Подтвердить обвинение против бывшего президента и отменить иммунитет должны по две трети парламентариев от Госдумы и Совета Федерации по инициативе как минимум одной трети депутатов Госдумы РФ. Кроме того, специальная комиссия должна вынести свое заключение по данному вопросу.

В том случае, если Совфед не решит вопрос о лишении неприкосновенности бывшего главы государства в течение 3 месяцев, соответствующая инициатива отклоняется.

Закон о пожизненном иммунитете президента России

  • Госдума России 18 ноября в первом чтении приняла изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Поправки предполагают фактически пожизненную гарантию неприкосновенности лицам, занимавшим пост президента страны, а также их семьям.
  • В Кремле заявили, что принятие такого закона не является какой-либо новацией и отражает практики международного права. Реализация инициативы связана с реализацией изменений в Конституцию РФ.
  • "Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

новости России Владимир Путин Госдума РФ
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