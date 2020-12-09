Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России

В Кремле утверждают, что закон о пожизненных гарантиях Путину и другим президентам - мировая практика / Reuters

Государственная Дума РФ приняла закон, в котором прописаны гарантии неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. Лицо, занимавшее пост главы государства, нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности. Лишить таких гарантий может Совет Федерации по сложной процедуре, предполагающей обвинение в государственной измене, подтвержденной Верховным и Конституционным судом.

В законодательной базе сайта нижней палаты российского парламента отмечено, что законопроект об изменениях в статью 3 Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" был принят в среду, 9 декабря. Инициаторами документа, принятого в соответствии с поправками в Конституцию РФ, стали депутат Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.

Что предполагает закон

Согласно принятым изменениям, на территории России запрещено привлекать к административной или уголовной ответственности лицо, занимавшее пост президента страны. Также бывшего главу государства нельзя задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу или личному досмотру. Такие правила распространяются и на семью бывшего президента.

Данное правило будет действовать на все имущество экс-главы государства, его документы, средства связи и переписку.Читайте также"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина

Лишение гарантий

Формально лишить гарантий бывшего президента России можно, но процедура прописана сложным образом. Такое решение должен принять Совет федерации РФ в том случае, если Госдума обвинила экс-главу государства в госизмене или тяжком преступлении в том случае, если оно подтверждено Верховным и Конституционным судами.

Подтвердить обвинение против бывшего президента и отменить иммунитет должны по две трети парламентариев от Госдумы и Совета Федерации по инициативе как минимум одной трети депутатов Госдумы РФ. Кроме того, специальная комиссия должна вынести свое заключение по данному вопросу.

В том случае, если Совфед не решит вопрос о лишении неприкосновенности бывшего главы государства в течение 3 месяцев, соответствующая инициатива отклоняется.

Закон о пожизненном иммунитете президента России