Путина ждет поражение и унижение в войне с Украиной: эксперт объяснил, почему это пугает

Владимир Путин не может признать поражение и будет повышать ставки / Фото Reuters

Война в Украине, развязанная Владимиром Путиным, может иметь лишь два исхода для нынешнего президента России - проиграть раньше, не столь катастрофически и со сравнительно небольшой степенью унижения, или проиграть позже - по-крупному и получить настоящее унижение.

В силу того, что Путин не может признать поражение, он будет повышать ставки, пока не задумается над применением ядерного оружия. Об этом говорится в колонке американского журналиста, трижды лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана, передает НВ.

Геополитическая нестабильность, вызванная войной Путина с Украиной, еще не достигла своего пика. В ближайшие недели станет все более очевидным, что самая большая проблема с Путиным состоит в том, что он отказывается проигрывать раньше и меньше.

"Подождите, пока Путин полностью осознает, что в войне с Украиной у него есть выбор только между двумя вариантами поражения", - говорится в статье.

Чтобы добиться победы в войне в Украине, Путину нужно захватить все крупные города, в том числе и Киев. Это будет стоить нескольких недель боевых действий и массовых жертв среди гражданского населения.

"Достичь этого Путину и его генералам удастся только в том случае, еслі оні пойдут на военные преступления, которых Европа не видела со времен Гитлера. Это сделает путинскую Россию международным изгоем навсегда", - считает автор.

Если Путин уйдет из Украины сейчас, то есть надежда, что он избежит хотя бы части санкций, чтобы воскресить российскую экономику и остаться у власти. Второй вариант - нескончаемая война против Украины и большей части мира, которая медленно истощит силы России и разрушит ее инфраструктуру.

"Поскольку Путин, кажется, одержим идеями, ведущими именно ко второму варианту, я испуган. Потому что только одно может быть страшнее, чем сильная Россия при Путине. Это слабая, униженная, расколотая на части Россия с беспорядком во власти и всеми этими ядерными боеголовками, киберпреступниками, нефтяными и газовыми скважинами вокруг. Путинская Россия не так велика, чтобы она не могла потерпеть неудачу. Однако она достаточно велика, чтобы потерпеть неудачу, которая приведет к потрясениям во всем мире", - считает автор.

Фридман не исключает, что Путин может "проиграть рано и по-крупному".

"Ставить на это я не стал бы, но с каждым днем ​​в Украине гибнет все больше и больше российских солдат. Кто знает, что происходит сейчас с боевым духом призывников в российскую армию, ведь их везут на смертельную войну в городских условиях против братьев-славян по причинам, которые им так и не объяснили", - добавил автор.

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