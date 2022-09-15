Ракеты ATACMS и танки: в США сделали громкое заявление о новом оружии для ВСУ

Украине призвали передать ракеты ATACMS / defense.gov, Reuters

Для обеспечения преимущества Вооруженных сил на поле боя в войне с РФ Украине необходимо представить больше вооружения, заявил лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл.

Украинским защитникам необходимы беспилотники, танки, а также тактическая ракетная система ATACMS, имеющая дальность около 300 км., заявил он в ходе выступления в Сенате.

Американский политик напомнил о том, что бойцы ВСУ быстро освоили РСЗО HIMARS, а также Javelin и Stinger, при этом они "творят чудеса" с западным оборудованием.

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"Украинцам нужно больше оружия, чем то, что мы им даем. Им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ракеты дальнего действия ATACMS, большие дроны и танки", – уверен он.

По мнению МакКоннелла, Западная Европа должна ускорить и увеличить свой вклад в помощь Украине, а США – расширить возможности по производству критически важных боеприпасов и систем.

Как известно, недавно Норвегия предоставила Украине 160 управляемых противотанковых ракет Hellfire, пусковых средств и блоков наведения к ним, а также приборы ночного видения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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