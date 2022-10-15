Расширение блока, свои войска и отмена принципа единодушия: Шольц выступил за крупные реформы в ЕС

Европа должна провести работу над расширением Евросоюза - Шольц / Коллаж Reuters

Европа должна провести работу над реформированием Европейского Союза. Речь идет о привлечении новых стран в европейский блок, координации закупок оружия и военного оборудования, создания сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и постепенного отказа от принципа единодушия во внешней политике. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает zeit.de, в ходе своего выступления на собрании конгресса Партии европейских социалистов он сказал о том, что Евросоюз может усилить свое влияние в том случае, если произойдет расширение блока, в котоый войдут новые страны.

"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - отметил канцлер.

По его словам, также Брюсселю следует сконцентрироваться на закупках оружия, оборудования и создания сил специального реагирования ЕС уже до 2025 года. Должна появиться и настоящая штаб-квартира Евросоюза для вооруженных сил Европы.

Кроме того, канцлер ФРГ в контексте поддержки расширения ЕС призвал к постепенной отмене принципа единодушия во время принятия решений во внешней политики и других сферах, таких как налоговая отрасль.

Как говорит Шольц, следует обратить внимание и на беспокойство в данныъ вопросах малых государств ЕС.

Подчеркивается, что на конгрессе Партии европейских социалистов приняли резолюцию относительно военной и политической поддержки Украины в отражении агрессии России.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не выигрывает войну против Украины. По его словам, Евросоюз в этом военном противостоянии должен выиграть свои "битвы". Европа должна приложить усилия к снижению цен на энергоносители.

Шольц также сказал, что никто не может сказать, посмеет ли Путин применить ядерное оружие. Он призвал Россию забыть о таких угрозах. По словам Шольца, Путину следовало бы немедленно прекратить войну, вывести свои войска и начать переговоры с Киевом.

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