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"Россия не выиграет": Шольц сделал громкое заявление о войне в Украине

24 сентября 2022, 16:26

Все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, напомнил канцлер ФРГ.

Шольц, война, танк
Олаф Шольц высказался по поводу войны в Украине / Reuters/Скриншот Bundeskanzler

Россия не выигрывает войну против Украины, но Германия, Европа должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной Путиным войне, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В подкасте на сайте Bundeskanzler он напомнил о том, что все видят ужасные картины войны, которую Россия начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях, сказал канцлер.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – убежден он.

Вместе с тем он напомнил, что кроме непосредственного фронта есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И потому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода.

Другая линия борьбы касается вопроса: как можно гарантировать, что энергоснабжение будет оставаться безопасным в Германии, Европе и многих других странах мира? Федеральное правительство, по словам его руководителя, приняло далеко идущие решения с начала года, гарантируя, что ФРГ может обеспечить поставки угля, нефти и газа, что электроснабжение продолжает функционировать, и немцы могут сегодня сказать, что пройдут эту зиму, говорит он.

Но следующей задачей является вопрос цен, прежде всего, цены на электроэнергию, тепло или газ.

"Они слишком высоки и должны опускаться", – констатировал политик.

Он заявил, что нужно сделать так, чтобы цены на электроэнергию и газ снова упали. Для этого была создана комиссия, ведутся переговоры с Евросоюзом и со всеми, кто экспортирует газ в Европу и Германию.

Подытоживая, Шольц заверил, что немцы никого не оставят один на один с проблемами, законодательная машина заработала и очень-очень быстро организует необходимую поддержку граждан и бизнеса, промышленности.

Напомним, Германия передала Украине обещанную военную технику. Как сообщает Минобороны Германии, ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

Ранее в Вооруженных силах Германии выступили против дальнейшей военной помощи Украине. Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что военная помощь Украине якобы "ослабляет Бундесвер".

В сентябре издание Welt писало, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках Киеву передовых немецких танков Leopard 2. Со стороны Шольца не прозвучало какой-либо конкретики, а сам он не изъявил желания изменить свою негативную точку зрения относительно передачи танков украинскому государству.

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