Песков рассказал, что Путин думает о разговоре с Зеленским

Песков рассказал, что думает Путин о беседе с Зеленским / Reuters

В Кремле оценили телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина, который состоялся в воскресенье, 27 июля.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа двух лидеров прошла в конструктивной и деловой атмосфере.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - рассказали в пресс-службе.

Читайте также"Нужно уменьшить насилие": Британия обратилась к Путину накануне перемирияКроме того, Владимир Зеленский в ходе разговора с главой РФ Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения политического заключенного Руслана Сулейманова, у которого умер 3-летний сын.

"Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", - сообщили в Офисе президента.