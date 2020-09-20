Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального

Леонид Ринк прокомментировал заявление Вила Мирзаянова.
Один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк прокомментировал ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
По его словам, проживающий в США Вил Мирзаянов, который также называет себя одним из разработчиков отравляющего вещества, не входил в группу, которая занималась разработкой нервно-паралитического вещества Новичок, сообщает РИА Новости.
Ринк убежден, что Мирзаянов не может судить о воздействии боевого вещества Новичок на организм человека.
По его словам, Мирзаянов не был членом группы, которая занималась разработкой боевого вещества Новичк.
"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе (работал), он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию Новичка никакого отношения не имеет", - добавил Ринк.
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Ранее один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Владимир Углев заявил о том, что попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального была произведена одним или смесью веществ группы Новичок.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.