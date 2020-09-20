Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального

Разработчики опасного яда устроили заочную перепалку / New Scientist

Один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк прокомментировал ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, проживающий в США Вил Мирзаянов, который также называет себя одним из разработчиков отравляющего вещества, не входил в группу, которая занималась разработкой нервно-паралитического вещества Новичок, сообщает РИА Новости.

Ринк убежден, что Мирзаянов не может судить о воздействии боевого вещества Новичок на организм человека.

По его словам, Мирзаянов не был членом группы, которая занималась разработкой боевого вещества Новичк.

"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе (работал), он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию Новичка никакого отношения не имеет", - добавил Ринк.

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Ранее один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Владимир Углев заявил о том, что попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального была произведена одним или смесью веществ группы Новичок.