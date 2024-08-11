Разрыв дипотношений между Украиной и странами Африки: Кулеба назвал цели Мали и Нигера

Глава МИД Украины отметил, что поспешные действия Мали и Нигера могут свидетельствовать о скоординированных усилиях, целью которых является изоляция Украины.

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Кулеба сделал важное заявление о разрыве отношений с Украиной / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Kyiv Post

Украина не ведет активные боевые действия ни против каких регулярных вооруженных формирований любой страны, кроме Российской Федерации. Об этом в комментарии для Bloomberg рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба комментируя решение Мали и Нигера о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за якобы поддержки украинскими силами повстанцев-туарегов из Мали.

"Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело - защитить Украину от российской агрессии", - заявил глава МИД.

Он заявил, что решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является поспешным и необоснованным, поскольку не было предоставлено никаких доказательств в его подтверждение.

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"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", - подытожил Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Мали - история прецедента

Напомним, как ранее сообщал Главред, переходное правительство Мали приняло решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, обвиняя Киев в поддержке повстанцев-туарегов, которые недавно нанесли поражение колонне малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера". Соответствующий документ был обнародован пресс-службой Министерства управления территориями и децентрализации Мали.

Во вторник, 7 августа, Нигер объявил о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвиняя ее в "поддержке террористических групп" после нападения туарегов на российскую ЧВК "Вагнера" в Мали. Нигер, где военная хунта, установившая связи с Россией, захватила власть, заявила о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН для принятия решения по украинской "агрессии".

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал уничтожение крупной группы российских наемников ЧВК "Вагнера" в Мали, отметив, что в ближайшее время возможны новые успешные операции против российских военных преступников в Африке. Он подчеркнул, что повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных.

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