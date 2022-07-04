Развал РФ и "депутинизация": глава украинской разведки раскрыл два сценария смены власти в Кремле

Буданов рассказал о двух сценариях свержения нынешней власти в России / kremlin.ru

Смена власти в России возможна по одному из двух сценариев - "депутинизации" или развала России на многие части. Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, политическая и экономическая российская элита достаточно сильно пострадала от санкций, введенных в отношении РФ из-за вторжения в Украину, но все же будет ждать "подходящего момента", не создавая самостоятельно протестные настроения.

"Подходящего (момента, - ред.) для правильной смены (главы Кремля, - ред.). Как говорится, "преемственности", - сказал Буданов в интервью РБК-Украина.

При этом комментировать заявления о "смерти Путина" глава украинской разведки отказался.

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос...Я воздержусь от этого", - отметил Буданов.

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Глава украинской разведки рассказал о двух сценариях свержения нынешней власти в России. Первый из них - так называемая "депутинизация".

"Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк", - предположил Буданов.

Второй вариант, по его словам, это просто "развал России на несколько частей, на три и более".

На вопрос журналиста, известно ли, кто может стать "преемником" Путина, Буданов ответил, что "этот процесс как раз сейчас продолжается".

"Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", - сказал он.

Глава разведки отказался называть имена этих лиц.

"Нет, не надо мешать этому процессу", - отметил Буданов.

Развал России - прогнозы

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что существуют два возможных варианта завершения войны РФ против Украины. Первый предусматривает разделение государства на три и более части. Второй – относительное сохранение территориальной целостности России. При последнем сценарии Москва вынуждена будет отдать все захваченные территории – от островов Японии до Калининграда Германии. Многие представители российских властей понимают последствия исхода войны, поэтому пытаются наладить контакты с Западом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ, как искусственное государство, ждет распад, а Владимира Путина отстранит от власти сама жизнь. Процессы произойдут в недалекой перспективе. По его словам, РФ должна быть полностью разоружена, следует убрать в том числе и ядерное оружие, чтобы Москва никому не могла угрожать.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Украине сейчас выгоднее, чтобы вместо Путина к власти в России пришёл такой же "ястреб".

"То есть нам нужно либо успеть, пока Путин у руля, выйти на государственные границы, либо надеяться, что к власти в РФ придет такой же человек, как Путин, например, Патрушев (...) Как бы дико это ни звучало, но нам это выгодно, потому что так мы сможем использовать это в свою пользу – для восстановления территориальной целостности Украины. Но это опять-таки при условии, что нам дадут оружие", - сказал Жданов.

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