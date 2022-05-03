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От островов Японии до Калининграда ФРГ: в ГУР назвали два сценария распада РФ после войны с Украиной

3 мая 2022, 05:10

Военно-политические власти России пытаются найти диалог с Западом – они боятся потерять свое состояние, сказал Кирилл Буданов.

Россия,флаг
Россия не сможет сохраниться в прежних границах после войны с Украиной – ГУР / УНИАН

Присутствует два возможных варианта завершения войны РФ против Украины. Первый предусматривает разделение государства на три и более части. Второй – относительное сохранение территориальной целостности России. При последнем сценарии Москва вынуждена будет отдать все захваченные территории – от островов Японии до Калининграда Германии. Многие представители российских властей понимают последствия исхода войны, поэтому пытаются наладить контакты с Западом. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью НВ он рассказал о том, что есть два варианта развития событий, и оба они проигрышны для России. В первом случае страна может быть разделена на три или больше частей. Во втором ей удастся в относительном порядке сохранить территориальную целостность. Руководство поменяется, но Москва вынуждена будет отдать захваченные земли.

Читайте такжеВСУ задавят войска РФ: России грозят распад, смуты и гражданские войны – террорист Гиркин"В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининграда, - ред.), принадлежащего Германии", - считает Буданов.

Также он добавил, что большинство представителей военной и политической власти РФ понимают вероятный исход событий и уже ищут возможность диалога с Западом.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, что будет после провала наступления РФ на Украину

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия Украины до конца мая-начала июня должна получить тяжелое вооружение от Запада. Уже в середине июля ВСУ могут пойти в наступление на захваченные позиции войсками РФ позиции. После получения нового оружия баланс сил на нескольких участках фронта может измениться.

Спикер Банковой Арестович полагает, что скоро войска России могут вынужденно прекратить атаковать и перейдут в оборону. Продвижение захватчиков по территории Украины замедляется. Если украинские войска смогут их остановить в направлении Херсона и Гуляйполя, им придется перейти к удержанию занятых позиций.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина и Россия вряд ли подпишут договор о мире. Учитывая помощь, которую Киев получает от Запада, перелом на фронте произойдет в обязательном порядке. Поэтому Киев может подписать с Москвой только соглашение о ее капитуляции.

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