"Развязанные руки" у Байдена: Украина ждет разрешения на удары вглубь РФ - Подоляк

Джо Байден имеет фактически последний шанс на сильное решение по Украине, которое сыграет на руку и демократам.

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США должны способствовать тому, чтобы война закончилась разгромом РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны, Офис президента Украины

Что сказал Подоляк:

Разрешение на удары по РФ было бы выгодно для Байдена

Решение об ударах окажет положительное влияние на Демократическую партию

Жесткие решения по России принесут большую пользу США

Украина все еще ожидает решения США о предоставлении разрешения на применение дальнобойного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. И сейчас у Джо Байдена есть шанс принять это решение, которое сыграет в его пользу.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Дело в том, что у Байдена и демократов остались последние недели для принятия решений и разрешение на удары вглубь РФ сформировали бы новую позицию Демократической партии для следующего электорального цикла.

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"Массированные удары по военной инфраструктуре, по их логистике существенно повлияют и на Россию, и на линию фронта. Это было бы хорошее решение для Демократической партии", - отметил представитель ОП.

Положительное влияние такое решение имело бы и на Штаты в целом, ведь США должны быть более жесткими к стране-агрессору России, иначе репутация страны упадет. А это повлияет и на союзников.

"Доминирование США в мире будет существенно расти благодаря ударам по территории России. Не вижу смысла, зачем Дональду Трампу захочется от этого отказываться. Нам нужно донести три вещи. Первое - война такого типа должна закончиться поражением страны-агрессора. Второе - война такого типа должна быть закончена масштабными судебными процессами и наказанием для России. Третье - война такого типа должна закончиться разгромом России. Это обезопасит мир от дальнейших таких агрессий", - добавил Подоляк.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Разрешение на удары по России - что известно

Ранее в СМИ писали, что Минобороны и разведка Соединенных Штатов Америки посоветовали Белому дому не отменять запрет для Украины на удары вглубь территории России. Американцы считают, что такое решение не изменит хода боевых действий, поскольку россияне переместили подавляющее количество своих военных самолетов за пределы радиуса ракет ATACMS.

Зато, как писал Главред, администрация президента США Джо Байдена способна изменить свою позицию относительно разрешения для Украины на удары вглубь территории агрессора России. Следующие несколько недель могут стать решающими.

Накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал то, что западные партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых "красных линий" Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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