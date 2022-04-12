Рельсовая война в России: на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути

В Белгородской области повредили железнодорожные пути / Иллюстрационное фото pixaby

В Белгородской области России неизвестные повредили железнодорожные пути на границе с Украиной.

Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агенство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, еще в третий день войны - 26 февраля - стало известно, что украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович писал, что украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, необходимо устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

21 марта стало известно, что в Херсонской области местные партизаны якобы отреагировали на призыв Арестовича и разобрали рельсы в одном из районов временно оккупированной Херсонщины.

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