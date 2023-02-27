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Решение Путина о вторжении в Украину: шеф ЦРУ назвал, что сыграло главную роль

27 февраля 2023, 09:59
Владимир Путин годами готовил вторжение в Украину, уверен Уильям Бернс.
Владимир Путин, Уильям Бернс
Уильям Бернс рассказал о мотивации Владимира Путина / УНИАН

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс рассказал, как президент РФ Владимир Путин готовил вторжение в Украину.

"Годами, особенно в последние годы, я наблюдал, как Путин сужал круг своих советников, и это был круг, в котором он ценил лояльность, а не компетентность", — сказал он в интервью CBC News.

Шеф ЦРУ пояснил, что в окружении Путина была группа людей, которая, как правило, говорила ему то, что он хотел услышать, и - или, по крайней мере, за эти годы поняла то, что сомневаться в его суждениях "не для повышения карьеры".

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"И поэтому, по моему мнению, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку такой тесный круг людей подкреплял глубоко ошибочные предположения друг друга", — пояснил он.

По словам собеседника, главной мотивацией Путина было желание войти в историю так называемым "великим полководцем".

"Он (Путин - ред.) верил, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такого уровня, когда она была способна на скорую, решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", — добавил Бернс.

Ранее Бернс сообщил, что Китай рассматривает вероятные планы поставки РФ летального оружия для войны против Украины, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение Пекином еще не принято. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – ред.) летального оружия", — подчеркнул директор ЦРУ.

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