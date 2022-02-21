РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

Российские военные питаются за свой счет, а у некоторых деньги уже закончились.
В Белгородской области России военнослужащие из Таманской дивизии жалуются на невыносимые условия проживания.
На станции Долбино более сотни контрактников и срочников живут в маленьком помещении местного ж/д вокзала и уже пять дней находятся без еды и воды, сообщает российская Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников - "Комитет солдатских матерей" (АКСМ).
Как выяснилось, в тесном здании вокзала военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились. Также солдат страны-агрессора подкармливают местные жители, поскольку сухпайки военным не выдали.
Спят солдаты прямо на кафельном полу вокзала.
Стоит отметить, что станция Долбино находится в 30 километрах до границы с Украиной.
Угроза вторжения России в Украину
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление военных учений армий России и Беларуси в Альянсе оценивают как подтверждение решения вторгнуться на территорию Украины.
"Продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.
Также были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано перемещение российских войск на границах с Украиной. Кадры сделаны 20 февраля, сообщает CNN со ссылкой на данные частной компании Maxar.
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