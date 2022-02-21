УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

21 февраля 2022, 13:07
Прослушать новость
Остановить

Российские военные питаются за свой счет, а у некоторых деньги уже закончились.

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной / golubschool.ru

В Белгородской области России военнослужащие из Таманской дивизии жалуются на невыносимые условия проживания.

На станции Долбино более сотни контрактников и срочников живут в маленьком помещении местного ж/д вокзала и уже пять дней находятся без еды и воды, сообщает российская Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников - "Комитет солдатских матерей" (АКСМ).

Как выяснилось, в тесном здании вокзала военные живут уже 5 дней, питаются за свой счет, у некоторых деньги уже закончились. Также солдат страны-агрессора подкармливают местные жители, поскольку сухпайки военным не выдали.

Спят солдаты прямо на кафельном полу вокзала.

golubschool.ru

Стоит отметить, что станция Долбино находится в 30 километрах до границы с Украиной.

Реклама

Угроза вторжения России в Украину

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление военных учений армий России и Беларуси в Альянсе оценивают как подтверждение решения вторгнуться на территорию Украины.

"Продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

Также были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано перемещение российских войск на границах с Украиной. Кадры сделаны 20 февраля, сообщает CNN со ссылкой на данные частной компании Maxar.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости России военные
Сейчас вы просматриваете новость «РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимумаКак ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньгиБез предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги "Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВ России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской области Понтонный мост не при чем: почему Украине стоит подождать до конца мартаПонтонный мост не при чем: почему Украине стоит подождать до конца марта
13:42

С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по Донбассу

13:12

Украине Евросоюз выдаст 1,2 млрд евро финансовой помощи

13:07

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

13:00

Гороскоп на завтра, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удачаВидео

12:47

"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и ПутинаВидео

Реклама
12:32

Григорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

12:30

Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: кадры трагедии в ДнепреВидео

12:30

Россия проиграет эту войнумнение

12:23

РФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видеоВидео

11:57

Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожалоВидео

11:57

Украину прогреет до +15°: когда ждать аномального теплаВидео

11:48

Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыВидео

11:44

Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуВидео

11:34

В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

11:33

Спят в автобусах и спортзалах: у эвакуированных из ОРДЛО людей уже 2 дня нет едыВидео

11:10

Есть еще возможность предотвратить вторжение РФ в Украину - Пентагон

11:08

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

11:04

Оля Цибульская рассказала, чем удивляет мужа в постели

10:56

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

10:52

В "ЛДНР" перебрасывают сотни наемников: в РФ рассказали, где вербуют боевиковВидео

Реклама
10:44

Окружить войсками от Бреста до Таганрога и развалить изнутри: Резников раскрыл замысел Кремля

10:30

В направлении Херсонской области из Крыма двинулись военные колонны — ЧубаровВидео

10:20

Обещания Путина Макрону - добрый знак: британский премьер высказался по поводу встречи президентов РФ и Франции

10:20

Украинцам пообещали рост пенсионных выплат: кому в марте ждать прибавкиВидео

10:04

РФ и Беларусь продолжили военные учения: в НАТО увидели решение о вторжении в Украину

09:44

Сокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - ReutersВидео

09:41

В ОРДЛО грабят жилье людей, которых принудительно вывезли в Россию

09:16

Танки и гаубицы: появились новые спутниковые снимки с войсками РФ у границ УкраиныВидео

09:13

Либо плати, либо возвращайся домой: украинцы рассказали, как их обманывают с работой в Германии

09:12

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

08:44

Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБФотоВидео

08:27

Историческое значение Мюнхенской речи Зеленского для Украины и Западамнение

08:26

Резкий спад: за сутки COVID-19 в Украине выявили у 13,5 тысячи человек

08:20

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:59

Оккупанты готовят фейк о "геноциде русскоязычных" на Донбассе: что известноВидео

07:45

Как заставить орхидею цвести обильно: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

07:30

Если РФ вторгнется в Украину, страну отрежут от финансовых рынков мира - глава ЕврокомиссииВидео

07:10

"Дипломатическая катастрофа": эксперт объяснил слова Зеленского по "Будапешту"Видео

07:02

Блинкен: Россия - на пороге вторжения в Украину

06:37

Байден согласился провести саммит по безопасности с Путиным, если РФ не нападет на Украину

Реклама
06:29

В чем Путин копирует Гитлерамнение

06:02

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВидео

05:40

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

05:28

"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил УкраинуВидео

05:03

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

04:47

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

04:22

Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

03:50

Армада у границ: РФ развернула против Украины 75% своих обычных войск — CNNВидео

03:15

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

02:51

Под 40 гривен за килограмм: в Украине рекордно подорожал лукВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять