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РФ бряцает оружием на фоне переговоров с Западом: армию внезапно подняли по тревоге

14 января 2022, 11:56
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Проверка боеготовности частей Восточного военного округа проводится с выдвижением ряда частей и соединений на полигоны.

армия, россия
В армии РФ начали внезапную проверку / Facebook/mod.mil.rus

В России начата внезапная проверка боевой готовности частей Восточного военного округа.

Она проводится с выдвижением ряда частей и соединений на полигоны в значительном удалении от мест дислокации, сообщили в минобороны РФ.

"В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

"В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения", - отмечается в сообщении.

"Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - заявили в минобороны РФ.

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Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск ВВО "к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния" по территории РФ, заявили в военном ведомстве.

В минобороны РФ также отметили, что "особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства" по перевозке войск в установленные сроки.

"В назначенных районах подразделениям Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ не уточнили, куда перебрасывают войска в ходе внезапной проверки ВВО.

В Восточный военный округ входят части и соединения в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Переговоры Запада с РФ

В понедельник, 10 января, состоялись первые переговоры по вопросам безопасности США и РФ. Американскую делегацию представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман, а Москву – замглавы МИД Сергей Рябков.

Штаты предупредили Россию о жестких санкциях в случае военного вторжения в Украину, а также не гарантировали россиянам невступление Киева в НАТО и сокращения численности своих войск в Европе. Впрочем, американцы готовы вести с россиянами дальнейший разговор по вопросам размещения ракет, вооружений и ограничении военных учений. Однако обсуждаться такие аспекты будут только в случае зеркальных уступок со стороны России.

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