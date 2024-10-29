РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

Среди участников есть, в частности, подконтрольный России сирийский режим.

https://glavred.info/world/rf-gotovit-alternativu-myunhenu-odna-iz-stran-es-prisoedinitsya-10609625.html Ссылка скопирована

Сийярто уже неоднократно уличали в связях с Кремлем / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press, фото REUTERS

Главное:

Минская конференция пройдет в конце октября

Венгрия контактирует с сирийским режимом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправляется в Минск на "конференцию безопасности", которую организуют Россия, Беларусь и Сирия на этой неделе, пишет издание Politico.

Сийярто выступит на Минской конференции по евразийской безопасности в Беларуси.

видео дня

31 октября мероприятие планируют также посетить глава МИД РФ Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббах.

"Это мероприятие будет использовано как возможность обсудить и наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона", - сообщил спикер МИД Беларуси.

Минская конференция евразийской безопасности организована страной-агрессором Россией как альтернатива Мюнхенской конференции по безопасности для своих "сателлитов".

"Близость Венгрии и Беларуси вряд ли удивляет, поскольку Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск, но возможная связь с сирийским режимом свидетельствует об углублении отношений", - пишут журналисты.

Во время своей последней поездки в Россию Сийярто принял участие в форуме в Петербурге, который был организован "Газпромом". Во время своего выступления венгерский министр заявил, что "надежные и доступные поставки газа в Венгрию невозможны" без сотрудничества с Россией - "нравится нам это или нет".

Сийярто, кроме того, был первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того как режим Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году.

Война в Украине и Венгрия - последние новости

Как писал Главред, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, это может спровоцировать Третью мировую войну.

К слову, Венгрия не скрывает своих откровенно пророссийских взглядов и уже неоднократно блокировала проукраинские инициативы ЕС, "выбивая" противоречивые "льготы".

Из-за политики правительства Орбана отношения Венгрии и Брюсселя существенно ухудшились. Сам Виктор Орбан продвигает протрамповскую и прокремлевскую риторику. В последнее время венгерский премьер совершил ряд визитов, в том числе к Путину, Трампу и Си, с якобы "мирными инициативами", которые должны закончить войну в Украине.

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред