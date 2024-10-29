РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

Главное:
- Минская конференция пройдет в конце октября
- Венгрия контактирует с сирийским режимом
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправляется в Минск на "конференцию безопасности", которую организуют Россия, Беларусь и Сирия на этой неделе, пишет издание Politico.
Сийярто выступит на Минской конференции по евразийской безопасности в Беларуси.
31 октября мероприятие планируют также посетить глава МИД РФ Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббах.
"Это мероприятие будет использовано как возможность обсудить и наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона", - сообщил спикер МИД Беларуси.
Минская конференция евразийской безопасности организована страной-агрессором Россией как альтернатива Мюнхенской конференции по безопасности для своих "сателлитов".
"Близость Венгрии и Беларуси вряд ли удивляет, поскольку Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск, но возможная связь с сирийским режимом свидетельствует об углублении отношений", - пишут журналисты.
Во время своей последней поездки в Россию Сийярто принял участие в форуме в Петербурге, который был организован "Газпромом". Во время своего выступления венгерский министр заявил, что "надежные и доступные поставки газа в Венгрию невозможны" без сотрудничества с Россией - "нравится нам это или нет".
Сийярто, кроме того, был первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того как режим Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году.
Война в Украине и Венгрия - последние новости
Как писал Главред, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, это может спровоцировать Третью мировую войну.
К слову, Венгрия не скрывает своих откровенно пророссийских взглядов и уже неоднократно блокировала проукраинские инициативы ЕС, "выбивая" противоречивые "льготы".
Из-за политики правительства Орбана отношения Венгрии и Брюсселя существенно ухудшились. Сам Виктор Орбан продвигает протрамповскую и прокремлевскую риторику. В последнее время венгерский премьер совершил ряд визитов, в том числе к Путину, Трампу и Си, с якобы "мирными инициативами", которые должны закончить войну в Украине.
Позиция Беларуси в войне против Украины
Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.
Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.
Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
- В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество
- Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред