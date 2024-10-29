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В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

Юрий Берендий
29 октября 2024, 22:14
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Войска КНДР начинают передислокацию по территории России в сторону границы с Украиной, часть военных Северной Кореи уже находится на Курщине.
В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество
В Пентагоне сделали заявление о количестве военных из КНДР на Курщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Часть из 10 тысяч военных КНДР уже находятся на Курщине
  • В Пентагоне отметили, что их "относительно небольшое количество"

Часть военных из КНДР, прибывших на подготовку в Россию уже находятся на территории Курской области. Другие части северокорейских войск также начали выдвигаться в сторону Курской области. Об этом на брифинге во вторник, 29 октября, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, КНДР направила около 10 тысяч военнослужащих для учений в восточной части России.

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Он также отметил, что несколько тысяч этих солдат уже переместились в Курскую область, вблизи украинской границы.

"Меньшее количество уже присутствуют в Курской области. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых действий против украинских сил в Курске", - подчеркнул Райдер.", - добавил представитель Минобороны США.

Отвечая на уточняющий вопрос, Райдер отметил, что США ожидают дальнейшее увеличение количества северокорейских военных в приграничных с Украиной районах, хотя он не стал уточнять точное количество уже присутствующих военных, отметив лишь, что это "относительно небольшое количество".

"Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских сил. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", - отметили в Пентагоне.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Вовлеченность КНДР в войну РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, военные из Северной Кореи, вероятно, уже прибыли в Курскую область России, хотя украинские силы пока не сталкивались с ними на поле боя, отметил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник.

29 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, во время которого обсуждалось возможное участие северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Зеленский отметил, что война приобретает международный характер и выходит за пределы конфликта между двумя странами.

Кроме того, северокорейские войска, вероятно, попали под обстрел Сил обороны Украины на линии фронта в Курской области, о чем журналистам сообщил источник в Государственной пограничной службе, пишет El Pais.

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