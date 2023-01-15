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РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник Путина

15 января 2023, 10:59
Подготовка РФ к "большой войне" началась еще 17 сентября, уверен Андрей Илларионов.
российские военные
В РФ готовят новый этап "большой войны" / Минобороны РФ

В ближайшее время есть угроза начала нового этапа российского вторжения – "большой войны", заявил старший сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Путин готовит сейчас и к чему он, возможно, приступит в очень короткое время, действительно является большой войной. И сейчас есть огромное количество признаков того, что идет подготовка к совершенно другому этапу, несопоставимо более масштабной войне, военным действиям другого уровня", - подчеркнул он в интервью журналисту Александру Шелесту.

Экс-советник Путина считает, что подготовка к "большой войне" началась 17 сентября в результате целого ряда совещаний в Кремле. При этом группировка войск РФ может быть доведена до миллиона человек.

Он пояснил, что в течение трех месяцев шла невероятная по интенсивности подготовка к переходу к новому этапу войны:

  • в отличие от группировки, которая была накоплена на российско-украинской границе к 24 февраля 2022 года (порядка 220 тыс.), сегодняшняя группировка, видимо, насчитывает в три раза больше – 600–700 тысяч;
  • вооружены оккупанты не хуже, чем было год назад;
  • по заявлениям Путина, сейчас будет использоваться оружие, которое до этого на поле боя не использовалось.

"Самое большое совещание, которое приняло решение о переходе к новой стадии войны, состоялось 15 декабря. Об этом никто нигде не писал – это закрытая информация. Начиная с 15 декабря и Путин, и верхушка российского руководства, и Генштаб, и все военные работают нон-стоп 24 часа в сутки. Путин каждый день проводит огромное количество встреч, совещаний и мероприятий с военными. В частности, в Минске он проинспектировал готовность российской группировки для наступления на Украину с севера. И получил последнее заверение от Лукашенко, что никаких сюрпризов с его стороны не будет", - отметил собеседник.

Илларионов добавил, что Запад не подозревает о подготовке России к такой войне: "Если сравнить с тем, что было год назад – тогда сливы шли по всем направлениям, говорилось, что будет происходить, каким образом, в какие сроки и где. Хотя у нас остаются основания предполагать, что они знают об этом и передают информацию украинцам по закрытым каналам. Либо украинцы передают информацию Западу".

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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