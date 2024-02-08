РФ хочет воспользоваться моментом: у Байдена сказали, чем грозит задержка с помощью ВСУ

Отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны, заявил Джон Кирби.

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Джон Кирби рассказал, чем чревато отсутствие помощи от США на фронте / Коллаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, скриншот

Российские оккупанты знают, что ВСУ постепенно исчерпывают свой запас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны США, и пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, украинские военные вынуждены тщательно распределять свои боеприпасы.

"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые - и об этом им известно - сейчас не пополняются", - цитирует Кирби Укринформ.

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Кроме того, он отметил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие - нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

Представитель Белого дома также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки, выразив мнение, что россияне хотят использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции во всем регионе Донбасса.

По его словам, отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются поразить как можно больше объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские объекты.

Проблемы с выделением военной помощи Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с тем, что средства для Украины включены в пакет с помощью Израилю и Тайваню, а также защитой границ.

Республиканцы требуют более жестких мер в отношении миграционной политики.

7 февраля Сенат США снова отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новом финансировании для защиты границ.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев в Конгрессе и обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, в том, что он звонил и "угрожал" законодателям "возмездием", если они поддержат документ.

Издание Financial Times писало о том, что Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что 8 февраля в Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы.

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