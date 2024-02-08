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Уже без границы: Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы

Анна Ярославская
8 февраля 2024, 07:02обновлено 8 февраля, 08:12
Повторный пересмотр документа состоится в Сенате в четверг, 8 февраля.
Военная помощь США
Военная помощь США / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

В Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля.

Как сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, американские законодатели поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "разбирательство по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы.

Предварительный законопроект с "большим пакетом", включающим помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

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"Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израилю и Тайваню", - рассказала Маркарова.

Повторный пересмотр документа состоится в Сенате в четверг, 8 февраля в 19:00 (по Киеву).

Республиканцы провалили голосование за компромиссный документ

Как сообщал Главред, 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новом финансировании для защиты границ.

Против так называемого cloture motion, которое предусматривает ускоренное дальнейшее рассмотрение законопроекта, высказалось 50 американских сенаторов. Это означает, что оно не набрало необходимых для принятия 60 голосов.

"Этот план, разработанный в течение четырех месяцев кропотливых двухпартийных переговоров, потерял поддержку республиканцев после того, как Трамп решительно выступил против него.

Он провалился при голосовании 50 на 49, не дотянув до 60 голосов, необходимых для продвижения, поскольку все республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его отклонение", - пишет американское издание The New York Times.

Члены обеих партий, которые отстаивали этот пакет, предупредили, что судьба Восточной Европы будет висеть на волоске, а также репутация Америки на мировой арене, если Конгресс не сможет продвинуться вперед.

Как отреагировал Байден

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия в Сенате заблокировала двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи, в том числе и Украине.

Глава Белого дома отметил, что "никогда не думал, что увидеть нечто подобное" на Капитолийском холме и обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, в том, что он звонил и "угрожал" законодателям "возмездием", если они поддержат документ, передает CNN.

Проблемы с выделением военной помощи Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с тем, что средства для Украины включены в пакет с помощью Израилю и Тайваню, а также защитой границ.

Республиканцы требуют более жестких мер в отношении миграционной политики.

Издание Financial Times писало о том, что Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

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