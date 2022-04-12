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РФ получила контрабандное оружие от Ирака для войны против Украины – Guardian

12 апреля 2022, 10:15

В Россию морем перевезли РПГ, противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня.

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РФ получила контрабандное оружие от Ирака для войны против Украины – Guardian/ УНИАН

Россия получает из Ирака боеприпасы и военную технику для войны против Украины. Такие грузы перевозят контрабандой.

Таким образом РФ уже получила ручные противотанковые гранатометы (РПГ), противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня бразильской разработки. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

Москва также получила ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, который похож на российский С-300.

РПГ и противотанковые ракеты отправились в Россию морем. Оружие, которое передала самая мощная группа шиитов "Хашд аш-Шааби", переправили сначала в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, и затем отправили в РФ.

Также 1 апреля были отправлены две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, которые в Ираке известные как лицензионная версия Sajil-60. Реактивные систем разобрали и отправили по частям.

При этом один из собеседников издания в "Хашд аш-Шаабе" сказал, что им "всё равно, куда идет тяжелое вооружение", ведь сейчас оно для них не нужно. Кроме этого, он добавил, что их делает счастливыми "всё, что направлено против США".

Оружие для РФ перевозили три грузовых судна, которые двигались из иранского порта Бендер-Энзели и прибыли в российский город Астрахань. Два из этих кораблей шли под флагом России, еще одно – под иранским флагом.

Ранее британская разведка сообщала, что боевые действия на Востоке Украины до конца апреля будут лишь усиливаться. Эскалация в Донецкой и Луганской областях состоится в ближайшие 2-3 недели.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что было бы лучше, "если бы война поскорее закончилась". Однако сам канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

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