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Рискнет ли Россия нанести ядерный удар: ответ бывшего главы МИД Украины

26 июля 2022, 04:00

Последствия будут катастрофическими, и Россию об этом уже предупредили. Предупредили американцы, предупредили британцы.

Владимир Огрызко
Владимир Огрызко о ядерном шантаже России / Главред

Ядерные угрозы путинской России являются только лишь попыткой держать в напряжении и шантажировать все страны мира. Об этом сообщил в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Последствия будут катастрофическими, и Россию об этом уже предупредили. Предупредили американцы, предупредили британцы. Надо быть окончательно сумасшедшим, чтобы решиться на такой шаг. Несмотря на все, что сейчас заявляет Медведев или вся пропагандистская шушара (пардон за это недипломатичное слово), все эти ядерные угрозы являются лишь попыткой шантажировать мир, но на самом деле к такому прибегнуть не смогут даже в Москве", - отметил бывший глава МИД Украины.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина не будет наносить ударов по территории России оружием, которое предоставляет Запад. Однако украинская армия может ударить по Крымскому мосту, поскольку это незаконное сооружение, построенное на земле, принадлежащей украинскому государству.

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что армия Украины имеет право разрушить Крымский пост. По его словам, если у ВСУ будет необходимое оружие, такое решение следует принять. Жданов подчеркнул, что мост упирается в территориальные воды Украины, а удар должен восприниматься как освобождение ВСУ своих территорий до признанных границ на 1991 год.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Украина располагает возможностью составить план удара по Крымскому мосту. По его словам, у Киева есть исходные проекты решения по защите эстакады, поэтому у ВСУ не возникнет проблем с разработкой пошагового механизма.

Читайте тажке:

война в Украине ядерный удар военная агрессия РФ Владимир Огрызко
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