Роковой рейс экс-главреда Nexta: эксперт объяснил фатальную деталь с Ryanair

Борт Ryanair экстренно сел в Беларуси / wikipedia.org

Эксперт по международным вопросам Игорь Тышкевич прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, спецслужбы Беларуси специально выбирали рейс и авиакомпанию перед тем, как задержать Протасевича.

Эксперт уверен в том, что в этой ситуации - налицо работа спецслужб Беларуси: Причем это, скорее всего, не спонтанная акция, за Протасевичем, вероятнее всего, следили, оценивали рейсы, потому что выбран не только маршрут, но и авиакомпания".

Тышкевич обратил внимание на то, что лоукостеры имеют тот же статус, что национальные авиакомпании: Но если пилот национальной авиакомпании может говорить о распространении законов своей страны на территорию самолета, то в случае с Ryanair проблем больше, лоукостер имеет регистрацию сразу в нескольких точках".

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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: