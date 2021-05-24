Роковой рейс экс-главреда Nexta: эксперт объяснил фатальную деталь с Ryanair

Игорь Тышкевич объяснил выбор авиакомпании Ryanair для операции спецслужб Беларуси.
Эксперт по международным вопросам Игорь Тышкевич прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, спецслужбы Беларуси специально выбирали рейс и авиакомпанию перед тем, как задержать Протасевича.
Эксперт уверен в том, что в этой ситуации - налицо работа спецслужб Беларуси: Причем это, скорее всего, не спонтанная акция, за Протасевичем, вероятнее всего, следили, оценивали рейсы, потому что выбран не только маршрут, но и авиакомпания".
Тышкевич обратил внимание на то, что лоукостеры имеют тот же статус, что национальные авиакомпании: Но если пилот национальной авиакомпании может говорить о распространении законов своей страны на территорию самолета, то в случае с Ryanair проблем больше, лоукостер имеет регистрацию сразу в нескольких точках".
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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.