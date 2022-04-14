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Россия готовится направить ядерное оружие на страны НАТО

14 апреля 2022, 12:49

Причиной этому может стать вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

Путин, Медведев, дождь, зонт
Россия угрожает стянуть ядерное оружие в Балтику из-за расширения НАТО / Reuters

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия может стянуть ядерное оружие в Балтику.

В частности, корабли с соответствующими ракетами, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в Альянс означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

Читайте также"Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция": в Финляндии знатно потроллили РоссиюРанее руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский президент Владимир Путин вряд ли отдаст приказ о применении ядерного оружия против Украины, поскольку он не уверен в том, что решение будет реализовано.

Большое количество российских офицеров не поддерживают политику Кремля. Риск использования ядерного удара был высоким по причине желания Путина втянуть в войну НАТО. Свое поражение он намерен был объяснить вмешательством Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Гарант полагает, что руководство РФ любит жизнь и не хочет отдавать власть. В то время как в случае ядерного удара российские власти потеряют все.

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НАТО Финляндия ядерное оружие Швеция Дмитрий Медведев
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