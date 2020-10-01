Россия не согласна с позицией США по Карабаху – МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, как собираются сотрудничать Штаты и Россия для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
Несмотря на совместные заявления по войне в Нагорном Карабахе – позиции США и России по вопросу конфликта в этом регионе не совпадают.
Как пояснил замглавы российского МИД Сергей Рябков, у каждой стороны – свои особенности подхода к разрешению данного вопроса.
"Я бы не сказал, что наши позиции совпадают. Есть особенности наших подходов к этой тематике, но для того есть диалог, чтобы искать общий знаменатель и предлагать варианты. Этим мы занимаемся и будем и дальше заниматься в контактах с американцами", – цитирует РИА Новости слова дипломата.
Читайте такжеВ Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного КарабахаРанее в МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии. В Москве глубоко озабочены процессами, которые ведут к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе – последние новости
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах мирных поселков в непризнанной НКР. В Баку заявили о провокации Азербайджана и объявили контрнаступательную операцию.
- 1 октября главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – призвали Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров. После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе".
- В Ереване заверили, что Армении приходится воевать не только против Азербайджана, но и против Турции.