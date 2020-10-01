Россия не согласна с позицией США по Карабаху – МИД РФ

Война в Карабахе - Россия пожаловалась на разногласия с США / Reuters

Несмотря на совместные заявления по войне в Нагорном Карабахе – позиции США и России по вопросу конфликта в этом регионе не совпадают.

Как пояснил замглавы российского МИД Сергей Рябков, у каждой стороны – свои особенности подхода к разрешению данного вопроса.

"Я бы не сказал, что наши позиции совпадают. Есть особенности наших подходов к этой тематике, но для того есть диалог, чтобы искать общий знаменатель и предлагать варианты. Этим мы занимаемся и будем и дальше заниматься в контактах с американцами", – цитирует РИА Новости слова дипломата.

Читайте такжеВ Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного КарабахаРанее в МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии. В Москве глубоко озабочены процессами, которые ведут к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

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