Россия провалит оккупацию Донецкой области: в разведке Британии объяснили причины

Страна-оккупант Россия в ближайшие недели не сможет нарастить силы, чтобы существенно повлиять на исход военных действий, считают аналитики.

Войска РФ в ближайшей перспективе не смогут захватить Донецкую область из-за нехватки сил - разведка Британии / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Оккупационные войска России с начала января текущего года, вероятно, пытаются возобновить масштабные наступательные операции на территории Украины. Однако оккупантам в ближайшие недели не удастся добиться серьезных успехов в реализации планов по захвату Донецкой области, поскольку их войска испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов и подготовленных подразделений. Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что у российских войск не будет существенных успехов в наступательных действиях в Донецкой области. Оккупанты столкнулись с дефицитом боеприпасов и квалифицированных военных.

По мнению специалистов, Россия ставит перед собой задачу полного захвата Донецкой области и с начала января, вероятно, пытается возобновить масштабные наступательные операции. Впрочем, оккупационным силам, из-за сложившихся проблем, удалось совершить продвижение лишь на несколько сотен метров в неделю.

Разведчики полагают, что российские оккупанты сталкиваются с ситуацией, когда недостаточно укомплектованным и неопытным подразделениям ставят сложные задачи на фоне политического давления. Причем командование по-прежнему будет выдвигать масштабные требования.

При этом вряд ли оккупантам удастся в скором времени решить свои проблемы.

"Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", - подчеркивается в сообщении.

Угроза наступления России в феврале

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее сказал, что оккупационные войска России стягивают свои силы и средства на восточный фронт. Захватчики готовятся к наступлению. Директор РФ Путин приказал своим оккупантам полностью захватить Донецкую и Луганскую области к марту.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что вражеская армия РФ может пойти в наступление к годовщине полномасштабного военного вторжения в Украину. Украинские войска готовятся отражать атаку. Резников не исключил появления в направлении Харькова ударной группировки.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что после 15 февраля можно будет ожидать наступления России в любой день. Оккупанты продолжают усиливаться. Скоро они завершат учения мобилизованных, для их переброски на фронт понадобится 10 дней.

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Война России против Украины на Донбассе: