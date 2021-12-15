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Россия стянула войска к границам Украины и угрожает вторжением: дипломат объяснил сценарий Путина

15 декабря 2021, 05:28
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Войска и военная техника РФ не будут отведены от границ Украины, считает Павел Климкин.

Путин
Войска у границ Украины - это инструмент влияния Путина на диалог с Байденом, - дипломат / Фото Reuters

Войска РФ у границ Украины являются инструментом влияния президента Владимира Путина на переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом. Россия шантажирует Запад, а уступки воспринимаются Москвой в качестве победы. Если нет ожидаемой реакции, россияне начинают ограниченные военные действия, после чего западный мир оказывается в тяжелой ситуации. Неудачная реакция Запада – положительный сигнал для Кремля. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия не будет отводить войска от границ украинского государства, поскольку эта ситуация остается инструментом влияния на переговоры с президентом США Джо Байденом. Российское государство устроило шантаж Киева и Запада.Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударом

"Путин, если он начинает разговор с Байденом, будет держать вооружение и войска у нашей границы. Это ему что-то стоит, но для него гораздо важнее возможность влиять и постоянно подпитывать эти переговоры. И Владимир Зеленский сказал, что это шантаж в отношении Запада, но это в первую очередь шантаж в отношении Украины", - отметил Климкин.

По его словам, целью России является определение безвыходного положения для Запада. Если Москва получает уступки – это победа Кремля, если ситуация развивается не по российскому сценарию, появляются ограниченные военные действия, и тогда обстановка для западного мира становится сложной. Слабость Запада может стать сигналом не только России, но и Китаю. Кремль при помощи шантажа пытается контролировать и Киев, и Запад.

"Что хочет сделать Путин? Он хочет поставить Запад на вилку. Если Запад идет ему на уступки – по меньшей мере на компромиссы, – то Путин выиграл. Если не идет, то Путин начинает ограниченные военные действия – и тогда Запад в сложной ситуации. В отличие от 2014 года угроза понятна, Запад не сумел ее остановить - тогда Запад слабый. Причем не только к Путину, но и Китаю. И Путин это хорошо понимает. Шантажируя нас и держа войска у наших границ, Путин хочет держать и нас, и Запад. Поэтому наша безопасность – это безопасность Запада", - подчеркнул Павел Климкин.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании РФ войск к границам Украины. Журналисты обнародовали спутниковые снимки передвижения военных подразделений.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что у границ государства установлено 94 тысячи российских военных. Если ситуация не изменится, Россия может сконцентрировать около 175 000 военных у украинских кордонов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что ситуация с войсками РФ у границ Украины – это, дескать, ответ Москвы на якобы угрозы НАТО своим рубежам. В Кремле потребовали переговоров Путина с американским президентом Байденом по данному вопросу.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря. По итогам диалога Байден осудил стягивание Москвой войск к границам Украины, поддержал территориальную целостность государства и не предоставил каких-либо обещаний России по ситуации с экспансией НАТО на восток или интеграции Киева в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил готовность Киева отказаться от курса на НАТО в обмен на деэскалацию ситуации на границе с Россией. Он подчеркнул, что украинское государство не верит в какие-либо гарантии Москвы, которая неоднократно нарушала свои обещания.

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