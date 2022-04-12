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Россия вновь выдвинула жесткие обвинения в адрес Польши

12 апреля 2022, 00:52

Речь идет о старом жилом доме коммунистической эпохи, который, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Польша,флаг
Россия выдвинула обвинение в адрес Польши / УНИАН

Посол России в Польше обвинил польские власти в захвате российской дипломатической собственности в Варшаве, сообщает Reuters.

Речь идет о старом жилом доме коммунистической эпохи, который, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, будет использоваться для размещения украинских беженцев, спасающихся от российского военного вторжения.

"Сегодня утром в нашу дипломатическую собственность на улице Собеского, 100 в Варшаве пришли судебные исполнители и от имени варшавской мэрии приказали передать здание польской государственной казне", - заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Польские представители срезали замки на воротах и фактически заняли объект", - добавил он.

В свою очередь Тшасковский заявил, что имущество, в котором раньше жили советские дипломаты и известное местным жителям как Szpiegowo ("Шпионское"), официально передано городу.

Российский посол в прошлом месяце обвинил Польшу в попытке разрушить двусторонние отношения из-за выдворения 45 дипломатов РФ и блокирования банковских счетов посольства.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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