Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

Россия ввела санкции против США / Reuters

В ответ на западные санкции за войну против Украины, Россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в РФ, сообщает официальный сайт МИД России.

Введение санкций в России объяснили ответом на "на массированные односторонние санкции Евросоюза". Там решили руководствоваться базовым для международного права принципом – взаимности.

Ограничения коснутся тех, кто "продвигал антироссийскую политику". Это, в частности, высшее руководство ЕС, ряд еврокомиссаров и начальников военных структур объединения, большинство членов Европарламента. Также в санкционный список попадут "высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС" и даже общественные деятели и журналисты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает работу над перегруппировкой и передислокацией своих войск. РФ сосредоточена на оккупации Донбасса и усилит свое наступление в районе Донецкой и Луганской областей. Однако при этом могут усилиться наступательные действия и на Киев.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что пока еще не созданы условия для прекращения огня в Украине.

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