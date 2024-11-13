'Россияне убивают своих граждан': в ВСУ рассказали, как РФ обстреливает Курщину

Главное:
- Операция ВСУ в Курской области длится 100 дней
- Россияне сравнивают с землей свои же населенные пункты
- ВСУ сожгли десятки единиц бронетехники врага
Операция Сил обороны в Курской области РФ уже длится 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Отмечается, что россияне сравнивают с землей свои же населенные пункты и убивают своих граждан.
"Россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне за 100 дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства с дронов, применили 2175 FPV-дронов.
Зато украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врагов на Курском направлении.
"Такой ответ дают подразделения ОТГ "Северск" штурмовым попыткам оккупантов вытеснить наши войска. Бойцы уверенно выполняют боевые задачи. Курская операция продолжается", - добавили в ОК "Север".
Бои в Курской области - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, армия РФ пошла в наступление в Курской области, чтобы вернуть под свой контроль захваченные украинскими военными территории. Однако за последнюю неделю российские войска понесли колоссальные потери.
Журналист Forbes Дэвид Акс сообщил, что российские морские пехотинцы и десантники совместно с северокорейскими военными атакуют позиции ВСУ в западной части Курской области, чтобы вытеснить украинских военных из региона до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Представитель оперативно-тактической группировки "Северск" полковник Вадим Мысник заявил, что в Курской области против ВСУ воюет почти 50 тысяч военных РФ. Их тактика - постоянные штурмы украинских позиций мелкими группами. Интервал между атаками - 10 - 15 минут.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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