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Россияне усомнились в честности выборов в Госдуму - соцопрос

6 октября 2021, 22:27
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Среди принявших участие в голосовании 56% считают, что выборы были честными, 37% – нечестными.

Россия,выборы,Госдума,Севастополь
Россияне усомнились в результатах выборов в Госдуму / Reuters

45% россиян считают, что выборы в нелегитимную Госдуму были нечестными, 46% считают иначе. В 2016 году эти показатели составляли 31% и 46% соответственно, говорится в результатах опроса, проведенного 23-29 сентября российским Левада-центром.

Среди принявших участие в голосовании 56% считают, что выборы были честными, 37% – нечестными. Среди тех, кто не голосовал, – 34% считают, что выборы прошли честно, 54% – нечестно.

Честными эти выборы считают в первую очередь избиратели путинской партии Единая Россия: 84% считают честными, 10% – нечестными.

Удовлетворение итогами выборов также заметно меньше, чем в 2016 году. 46% россиян удовлетворены итогами (50% в 2016 году, 51% в 2011 году), 40% – не удовлетворены (27% в 2016 году, 35% в 2011 году. 9% россиян безразличны итоги выборов. Больше всего результатами выборов довольны избиратели Единой России.

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49% россиян ожидают перемен к лучшему от прошедших выборов, столько же (48%) – не ожидают. В 2016 соответствующие показатели составляли 45% и 47% соответственно.

Выборы в Госдуму РФ

17-19 сентября РФ провела выборы в Государственную думу, в том числе и в оккупированном украинском Крыму. Также к выборам привлекли жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта – так Кремль пытался обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

Представители Евросоюза заявили, что выборы в российскую Государственную Думу состоялись с многочисленными нарушениями. В частности, говорят в Брюсселе, россияне делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса по поводу выборов в Госдуму РФ.

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