Оккупанты "нарисовали" высокую явку на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
СБУ обнаружила масштабные фальсификации на выборах в Госдуму России, которые состоялись в сентябре 2021 года.
Оккупанты "нарисовали" высокую явку на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ установила, что жители ОРДЛО проигнорировали российские выборы, в частности, автобусы, которые должны были возить "избирателей" на территорию РФ, ходили почти пустые. Поэтому российские кураторы прибегли к масштабной фальсификации голосования.
"Большинство махинаций состоялись через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей", - рассказали в СБУ.
По данным СБУ, агрессоры планировали получить более пол миллиона голосов. Однако, несмотря на фальсификацию, оккупанты смогли обеспечить "явку" лишь примерно 200 тысяч жителей оккупированных территорий Украины.
Кроме того, после завершения выборов в Госдуму оккупанты прекратили выдавать жителям ОРДЛО российские паспорта. А в тех документах, которые выдавали перед голосованием, стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области, что делает невозможным социальные и пенсионные выплаты от России.
СБУ также перехватила разговоры российских кураторов с их прихвостнями в ОРДЛО, которые касаются фальсификации выборов, и опубликовала их.
Выборы в Госдуму РФ:
17-19 сентября РФ провела выборы в Государственную думу, в том числе и в оккупированном украинском Крыму. Также к выборам привлекли жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта – так Кремль пытался обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.
Представители Евросоюза заявили, что выборы в российскую Государственную Думу состоялись с многочисленными нарушениями. В частности, говорят в Брюсселе, россияне делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса по поводу выборов в Госдуму РФ.