"Российская армия кончилась": с мобилизацией в РФ Путин пошел ва-банк - Жданов

Олег Жданов объяснил решение Владимира Путина о мобилизации в РФ / УНИАН

Решение Владимира Путина о проведении мобилизации в РФ оказалось фатальным, что признают российские политологи, и даже часть российских военных, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Путин оказался в ситуации цугцванга, когда каждый его следующий ход – заведомо неправильный", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что Путин требует от армии побед на фронте: "На это одна часть генералитета ответила, что, если нужны победы, нужно объявлять мобилизацию – им это необходимо для восполнения потерь. Ведь российская армия кончилась, всё, больше черпать там некого и неоткуда. А скрытая мобилизация не позволяет даже компенсировать потери, не говоря уж о большем".

По его словам, другая часть генералитета РФ говорила Путину: "Не вздумайте, Владимир Владимирович! Если вы объявите мобилизацию, будет социальный взрыв".

"Но Путин решил идти ва-банк, поэтому объявил мобилизацию. Каждый раз, делая очередной рискованный неверный шаг, Путин надеется, что Запад вот-вот испугается, упадёт в ноги, попросит не нагнетать обстановку и предложит договариваться. Однако, чем сильнее Путин давит, тем жёстче действует Запад. Мобилизация? Хорошо, пускай, но тогда западные страны дадут больше оружия Украине", - добавил Жданов.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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