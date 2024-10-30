Российская "оппозиция" собирается на "антивоенный" марш в Берлине: какова цель акции

Российские политики решили "показать" свою смелость за рубежом.

https://glavred.info/world/rossiyskaya-oppoziciya-sobiraetsya-na-antivoennyy-marsh-v-berline-kakova-cel-akcii-10609796.html Ссылка скопирована

Изгнанники инициировали антивоенный марш / Коллаж: Главред, фото скриншот с видео

Главное:

Лидеры российской оппозиции организовывают марш

Акция протеста состоится 17 ноября

Оппозиция РФ будет требовать вывода российских войск из Украины

Российские оппозиционеры Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин планируют организовать в Берлине акцию протеста против войны, которую ведет их страна против Украины. Об этом российские политики сообщили на YouTube-канале.

Вдова погибшего за решеткой в РФ Алексея Навального Юлия заявила, что этой акцией оппозиционеры не только хотят консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать своих сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима.

видео дня

Политик, который был освобожден из заключения в РФ, подчеркнул, что на территории страны-агрессора сейчас нет возможности проводить легальные акции протеста.

"Людей там (в РФ - ред.) жестоко избивают и сажают на огромные сроки. Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим, и мы действуем вместе", - отметил Яшин.

В то же время Яшин в своих соцсетях написал, что большая антивоенная демонстрация в Берлине пройдет 17 ноября.

"Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных", - говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией немало людей высказали свои претензии как к самой акции, так и к российской оппозиции.

"Все пытаются строить "Москву на Шпрее". Можно же пройтись с таким маршем по Курской области, но в Берлине приятно и спокойно, а главное, что все свои уже рядом", - отметил один из комментаторов.

Также немало людей призвали провести митинг в Москве, а еще лучше задонатить на Вооруженные Силы Украины.

Кто такой Илья Яшин? Илья Яшин (род. 29 июня 1983, Москва) - российский политический и общественный деятель, политзаключенный, оппозиционер. Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 - 27 июля 2021). Соратник Бориса Немцова. Поддерживает Украину с начала российского вторжения 2014 года.

Акция протеста против Путина от Навальной

Напомним, Юлия Навальная уже не впервые проводит подобные акции против Путина.

17 марта текущего года вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала россиян в день президентских "выборов" присоединиться к акции "Полдень против Путина". Суть акции заключалась в том, что в день "выборов" 17 марта людям, выступающим против путинского режима, нужно было прийти на избирательные участки одновременно - в полдень.

Им предлагалось либо проголосовать за любого из трех других кандидатов кроме Путина, либо просто постоять на участке, а потом пойти домой, или же испортить бюллетень.

И что произошло? Они именно так и сделали! Огромное количество россиян как в России, так и на участках в консульствах выстроились в очереди в полдень - просто чтобы постоять... и проголосовать. Не важно, как они голосовали, ведь результат в ЦИК нарисовали 87%, а явку они повысили. Чего-то другого ожидать на болотах не стоило, ведь Путин накануне так называемых "выборов" задействовал весь арсенал средств - от массированной пропаганды и физического устранения реальных кандидатов до фальсификации подсчета голосов.

Акция "Полдень против Путина" просто провалилась. Не произошло ровным счетом ничего - ни митингов, ни столкновений с полицией, ни установки баррикад. Они собрались, а потом разошлись по квартирам. И что еще более нелепо - те же лидеры из-за рубежа за это россиян похвалили: мол, показали режиму, как их много, а все на самом деле прошло тихо.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред